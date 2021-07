China Floods: हेनान प्रांत में कुदरत का कहर, चीन बांध नहीं उड़ाता तो आती और बड़ी तबाही

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 22 जुलाई: चीन के हेनान प्रांत में मूसलधार बारिश ने जितना कहर बरपाया है, उससे उबरने में लोगों को सालों लग सकते हैं। अबतक लाखों लोगों को रेस्क्यू कर के सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बाढ़ और बारिश से अकेले चीन के इस प्रांत में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कुल 3,76,000 लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने सुरक्षित जगहों तक शिफ्ट किया है। चीन में इसबार की बारिश को 1,000 साल में सबसे भयानक बारिश बताई जा रही है, जिसमें मौत का आंकड़ा 33 तक बताया जा रहा है और 8 लोगों के लापता होने की बात है। बारिश के बाद बाढ़ ने वहां ऐसी भयानक तबाही मचाई है कि एक डैम को ही उड़ाना पड़ गया, ताकि हेनान प्रांत की राजधानी झेंगझोऊ को बचाया जा सके।

It has been rescued with a great difficulty pic.twitter.com/68Sn5MML3F

English summary

Huge destruction of nature in Henan province of China, if the dam had not been blown up, there would have been a terrible tragedy