चीन को दुनिया में इज्जत दिला पाएंगे शी जिनपिंग? जानिए 5 वजहें जिनसे साल भर सुर्खियों में रहेगा चीन

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जनवरी 02: 2022 का आगाज हो चुका है और साल 2021 में चीन जिस तरह से पूरी दुनिया के न्यूजपेपर्स में मुख्य हेडलाइंस बना रहा, ठीक उसी तरह से साल 2022 में भी चीन लगातार सुर्खियों में रहेगा और बीजिंग ओलिपंक से शी जिनपिंग की तीसरी बार होने वाली ताजपोशी तक, ऐसी कई वजहें हैं, जो चीन को मुख्य हेडलाइंस में रखेगा, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे ही कोरोनोवायरस महामारी अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, तो सवाल ये है कि, क्या चीन दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग-थलग रहेगा? क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक तानाशाह की तरह तीसरा कार्यकाल हासिल करेंगे और विश्व पटल पर चीन का स्थान कैसा रहने वाला है, आज हम ऐसे ही पांच ऐसे मुख्य बिदुओं पर नजर डालेंगे, जिनकी वजह से दुनियाभर में चीन सुर्खियों में रहेगा।

English summary

Those five things in 2022, due to which China will be in the headlines throughout the year. Will Xi Jinping be able to bring global respect to China?