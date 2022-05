क्या मनमोहन सरकार की गलत नीति से नेपाल में घुसा चीन? मोदी के पांचवें दौरे का महत्व जानिए

International

नई दिल्ली, 15 मईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल का दौरा करेंगे। आठ वर्षों के कार्यकाल में यह मोदी का पांचवा नेपाल दौरा होगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब नेपाल गए थे, वह 17 वर्षों में पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया। मोदी से पहले आखिरी नेता इंद्र कुमार गुजराल थे जो 1997 में नेपाल की यात्रा पर गये थे। हालांकि 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी काठमांडो गये थे मगर वह दक्षेस की शिखर बैठक थी।

Nepal and India are symbiotically tied. Yet, India's neglect allowed China to make deep inroads into Nepal. When Modi went to Nepal in August 2014, he became the first Indian prime minister to visit that country in 17 years. Now Modi is going to Nepal on his fifth visit as PM. pic.twitter.com/56XpW8cVvV