कोविड के बाद बांग्लादेश में तेजी से पांव पसार रहा है ड्रैगन, चीन को कैसे रोकेगी मोदी सरकार?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/ढाका, जून 04: कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में आई रूकावट से उबरने की कोशिश तो वैसे सभी देश कर रहे हैं, लेकिन छोटे देशों पर इसका काफी खराब असर पड़ा है। वहीं, कोविड महामारी को जन्म देने वाला चीन, इस आपदा को अपने लिए फायदे में बदलने की कोशिश कर रहा है और उसकी सबसे ज्यादा नजर भारत के पड़ोसी देशों पर है। श्रीलंका को कर्ज देकर कंगाल बनाने के बाद अब चीन भारत के एक और अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तेजी से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं, कि आखिर चीन को भारत सरकार कैसे रोक सकती है?



थियानमेन चौक नरसंहार की 33वीं बरसी आज, अपने कलंक को कैसे छिपाता है चीन? US ने साधा निशाना

English summary

Post Covid epidemic, China is making a big infiltration in the name of helping to improve the economic condition of Bangladesh. What will India do?