चीन के इस शहर में अचानक उठा 300 फीट ऊंचा रेतीला तूफान, वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

International

oi-Pallavi Kumari

बीजिंग, 27 जुलाई: चीन के दुनहुआंग शहर का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुनहुआंग शहर के पास गोबी रेगिस्तान में अचानक तूफान उठने से पूरा शहर मानों रेत से ढ़क गया था। दुनहुआंग शहर में 300 फीट से ज्यादा ऊंचे रेत के तूफान को देखने को मिला था। सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि ये रेतीला तूफान कितना खतरनाक था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पूरे शहर को कैसे रेतीले तूफाने ने ढक लिया था।

Mhmm… after the flood and tornado, there was dust storm in Dunhuang, northwestern China.

Speaking of, it’s been days, where’s #CCP’s general Secretary Xi? Still hiding away from the disaster?

Vid @SCMPNews https://t.co/XsOD6Algp7 pic.twitter.com/16yMMgOr1B