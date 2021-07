चीन ने मांगा राष्ट्रपति जो बाइडेन से जवाब, अफगानिस्तान को बर्बाद कर क्यों भागा अमेरिका ?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 11: चीन ने अफगानिस्तान में जारी सुरक्षा संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कई सवाल पूछे हैं और एक तरह से अफगानिस्तान की इस स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने कहा है कि वाशिंगटन ने अफगानिस्तान को युद्ध में झोंक दिया है और खुद अपने सैनिकों को बुला लिया है।

English summary

China has lashed out at America for the situation in Afghanistan and has blamed America for this situation.