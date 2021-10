भारत को झटका देकर भूटान ने चीन के साथ किया समझौता, चीनी मीडिया ने भारत को दी चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 16: चीन और भूटान के बीच तीन अहम मुद्दों को लेकर बड़ा समझौता हुआ है, जिसके बाद अब चीनी मीडिया ने भारत को नसीहत देते हुए इस डील से दूर रहने को कहा है। भारत और चीन दोनों के लिए ही भूटान काफी ज्यादा अहम है और डोकलाम में भारत और चीन की फौज काफी दिनों तक आमने-सामने रह चुकी है। भूटान में अपना पैर पसारने की कोशिश में लगे चीन को अब जाकर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लिहाजा चीन के भारत के लिए बकायदा एक नसीहत जारी कर दी है।

English summary

A very important agreement has been reached between China and Bhutan, which is going to create a crisis for India. At the same time, after this deal, the Chinese media has warned India.