तालिबान को मान्यता देने की तैयारी में चीन-पाकिस्तान, काबुल गिरने का है इंतजार, इमरान का प्लान कामयाब?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/काबुल/इस्लामाबाद, अगस्त 13: तालिबान अब तक अफगानिस्तान के 10 से ज्यादा प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है और इस बीच चीन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट आ रही है कि जैसे ही काबुल पर तालिबान कब्जा करेगा, ठीक वैसे ही चीन इस आतंकी संगठन को मान्यता दे देगा। माना जा रहा है कि पिछले महीने तालिबानी नेताओं ने जब बीजिंग का दौरा किया था, तभी इस बात का फैसला हो गया था और अब रिपोर्ट आ रही है कि आतंकवादी संगठन तालिबान जैसे ही बंदूक के बूते तालिबान पर कब्जा करेगा, ठीक वैसे ही चीन उसे मान्यता दे देगा। वहीं, पिछले हफ्ते पाकिस्तान के भी कई मंत्रियों ने परोक्ष तौर पर कहा था कि वो तालिबान को मान्यता दे देगा।

कंधार हारना अफगान सैनिकों के लिए 'मौत की घंटी' बजने जैसा क्यों है? तालिबान की सबसे बड़ी जीत

English summary

In the midst of the Afghanistan crisis, China has decided that it will recognize the Taliban as soon as it wins Kabul.