चीन ने शंघाई को भी किया 'सील', 'फेल' हुई जीरो कोविड पॉलिसी, शेनझेन समेत कई बड़े शहरों में हाहाकार

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 14 मार्च: भारत में आज दो साल बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं, लेकिन चीन में अब तक की सबसे बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। चीन के लगभग 10 बड़े शहर काफी सख्त पाबंदियां झेल रहे हैं और यहां तक कि वहां के सबसे अधिक आबादी वाले शहर शंघाई भी सील किया जा चुका है और वह भी इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग की सरकार शंघाई में लॉकडाउन लगाने से मचने वाले हाहाकार को टालना चाह रही है। चीन में अकेले रविवार को ही एक दिन में इतने कोविड केस आए, जितने ना तो कभी वुहान में आए थे और ना ही कहीं और। यही वजह है कि कोविड की रोकथाम में नाकाम रहने वाले अफसरों पर गाज गिर रही है और अबतक दर्जनों नप चुके हैं।

English summary

Zero tolerance policy against Covid-19 is failing in China, Shenzhen's population of 1.70 crore is locked in homes for two days, there is a possibility of lockdown in Shanghai, strict restrictions apply in other cities as well