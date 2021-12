कनाडा में जानलेवा ठंड से जनजीवन अस्तव्यस्त, माइनस 50 डिग्री तक पहुंचा पारा, स्थिति बिगड़ने की आशंका

International

oi-Abhijat Shekhar

ओटावा, दिसंबर 27: इस साल जलवायु परिवर्तन ने कनाडा के लोगों का जनजीवन अस्तव्य कर दिया है। इस साल गर्मी के महीने में कनाडा में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, कि पारा 108 डिग्री फॉरेनहाइट को पार कर गया था और समुद्र का पानी खौलने की वजह से करोड़ों समुद्री जीव मारे गये थे, वहीं अब कनाडा में सर्दी जानलेवा बन चुकी है। कनाडा में इन दिनों पारा शून्य से पचास डिग्री नीचे जा चुका है, जिससे इंसानों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है।

English summary

In Canada, extreme cold has thrown life out of gear and the mercury has dropped to minus 50 degrees in the country.