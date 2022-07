क्या एक देश बिक सकता है और श्रीलंका बिकेगा तो भारत के लिए मौका है?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 23: साल 2017 के अंतिम महीनों में श्रीलंका सुलगा हुआ था और दक्षिणी श्रीलंका के एक शहर में चीन के खिलाफ भयानक प्रदर्शन किए जा रहे थे। उस शहर का नाम था, हंबनटोटा। 2017 में पहली बार श्रीलंका के लोगों को पता चला, कि उनकी देश की सरकार उनके देश की जमीन को चीन के हाथों गिरवी रखने जा रही है, क्योंकि उनकी सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चीन से लोन लिया था, जो किसी काम का नहीं है। 2017 में पहली बार श्रीलंका के लोगों को पता चला, कि उनके देश का एक हिस्सा अब चीन के हाथों में गिरवी रखा जा चुका है। श्रीलंका के लोग विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे, कि उनके देश का एक हिस्सा गिरवी रखा जा रहा था, बल्कि इसलिए भी विरोध किया जा रहा था, कि श्रीलंका की सरकार चीन के हाथों में देश की गरिमा, अखंडता और संप्रभुता को गिरवी रख रही थी। ऐसे में आईये जानते हैं, कि क्या एक देश बिक सकता है और अगर एक बिकता है, तो फिर उसे कौन खरीदेगा और उसकी कीमत क्या होगी?

English summary

Can one country sell and if one country sells, how does another country buy it? Is there a chance for India in Sri Lanka?