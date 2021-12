बस है या ट्रेन ? जापान के इस Dual-mode vehicle को देखकर आप भी खा जाएंगे चक्कर, देखिए Video

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

टोक्यो, 26 दिसंबर: जापान में शनिवार से एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया है, जो विश्व में अद्वितीय है। इसमें जो वाहन इस्तेमाल किए गए हैं, वह देखने में तो छोटी बसों की तरह हैं, लेकिन इसे आसानी से रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की तरह भी चलाया जा सकता है। अलबत्ता बस और ट्रेन के तौर पर चलने के दौरान इसकी स्पीड जरूर प्रभावित हो जाती है। इस सेवा को डूअल-मोड व्हीकल (डीएमवी) का नाम दिया गया है, जो डीजल ईंधन पर चलाया जा रहा है। शुरुआत में इसे दक्षिणी जापान के तटवर्ती इलाकों में चलाया जा रहा है और इसके जरिए विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

Japan has introduced the world's first dual-mode vehicle, which can run on both road and railway track,It is a diesel fueled vehicle with a maximum seating capacity of 21 passengers