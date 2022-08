VIDEO: इजरायल के बैंक में घुस गया बैल, एक घंटे तक पकड़ने के लिए हाथ-पैर मारते रहे अधिकारी

International

oi-Sanjay Kumar Jha

तेल अवीव, 22 अगस्तः एक इजरायली बैंक में सुबह-सुबह विशालकाय बैल के परिसर में घुसने से भगदड़ की स्थिति मच गयी। यह घटना इजरायल की राजधानी तेल अवीव के दक्षिण-पूर्व में लोद शहर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेउमी बैंक शाखा की है। इस दौरान बैल वहां लगभग एक घंटे तक उत्पात मचाता रहा। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

एक घंटे बाद पाया जा सका काबू

जानकारी के मुताबिक लेउमी बैंक में सुबह काम-काज शुरू ही हुआ था कि अचानक पार्किंग से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए एक बैल शाखा में घुस गाय, जिसके बाद वहां मौजूद लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान बैल को भगाने की कई कोशिशें भी हुईं लेकिन सभी व्यर्थ रहीं। दस दौरान बैल का मालिक भी बैंक पहुंचा, जिसके बाद लगभग एक घंटे तक परेशान होने के बाद आखिरकार बैल पर काबू पाया जा सका।

Some trader at an Israeli bank (Leumi in Lod) clearly took the concept of a “bull market” a bit too seriously. pic.twitter.com/Jlrd6ZY22A