ब्रिटिश पीएम के चुनाव में ऋषि सुनक लाए 'फ्री स्कीम', केजरीवाल की नीति से बनेंगे प्रधानमंत्री?

लंदन, 12 अगस्त : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में कंजर्वेटिव पार्टी के दोनों उम्मीदवार, ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कड़ी टक्कर जारी है।इस दौरान कई मुद्दों पर लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच विभाजन की गहरी रेखा खींच दी है। जैसे की लिज ट्रस का कर कटौती का वादा। ऋषि का मानना है कि, इससे सिर्फ अमीर लोगों को ही फायदा पहुंचेगा। हालांकि, ऋषि भी पीएम पद की रेस में लिज से पीछे चल रहे हैं, लेकिन वे चुनावी वादों में मास्टर स्ट्रोक खेलकर ट्रस को पछाड़ने का मूड बना चुके है। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मॉडल लंदन में भी अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि, ऋषि सुनक को दिल्ली के सीएम का कौन सा मॉडल भा गया है, जिसके सहारे वे ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में आगे निकल सकते हैं।

English summary

Former British finance minister Rishi Sunak, who is competing to be the country's next prime minister, on Thursday set out a plan, including a reduction in energy bills, to tackle rising costs for households. Writing in The Times, he said every household would get savings of around 200 pounds ($244) on their energy bills with a reduction in value-added tax (VAT).