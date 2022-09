महारानी के अंतिम संस्कार में कितने मिलियन डॉलर खर्च होंगे? कोई अंदाज़ा...

International

लंदन, 14 सितंबर : ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि ( Queen Elizabeth) देने के लिए के लंदन वेस्टमिंस्टर एबे के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। सोमवार को महारानी के चारों बच्चों-महाराज चार्ल्स तृतीय, राजकुमारी एनी, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड की मौजूदगी में उनका ताबूत एडिनबरा के सेंट गाइल्स चर्च ले जाया गया था। मंगलवार शाम रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) के एक विमान के जरिये महारानी का ताबूत एडिनबर्ग से लंदन लाया गया। महारानी का ताबूत रात भर बकिंघम पैलेस के 'बो रूम' में रखा जाएगा, जहां शाही परिवार के सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। वहीं, मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि महारानी के अंतिम संस्कार पर कई मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है।

English summary

Estimates say that the late monarch's final send-off could cost in millions. The Evening Standard estimated that the Queen's funeral could end up costing the UK economy billions of dollars while AJ+ noted that the funeral could cost up to $9 million. The cost of the state funeral which will be attended by world leaders would be huge considering the security costs, cost to local business with public holidays and the cost of King Charles's coronation.