प्रधानमंत्री पद की रेस में फिसले ऋषि सुनक, सर्वे में 90 प्रतिशत चांस लिज ट्रस के साथ, टूट जाएगा सपना?

लंदन, जुलाई 30: ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के काफी करीब पहुंच चुके ऋषि सुनक को अंत में फिसलते नजर आ रहे हैं और ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस, भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। सट्टेबाजी एक्सचेंज फर्म स्मार्केट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज़ ट्रस ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं और ऋषि सुनक के मुकाबले उन्हें 90 प्रतिशत का बढ़त मिल गया है। सर्वे में पता चला है कि, कंजरवेटिव पार्टी के करीब 90 प्रतिशत वोटर्स का मानना है, कि लिज ट्रस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकती हैं।

