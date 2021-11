कोरोना के 'बोत्सवाना वेरिएंट' से विश्व में हड़कंप, जानिए कितना है खतरनाक, भारत कब लगाएगा ट्रैवल बैन?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 26: अफ्रीकी देश में मिले कोरोना वायरस के 'बोत्सवाना वेरिएंट' ने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि, कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के असर करने की क्षमता 40 फीसदी तक गिर जाती है। लिहाजा एक बार फिर से दुनिया के वही पुरानी स्थिति में लौटने की आशंका जताई जा रही है। दुनियाभर की सरकारों ने दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगाना शुरू कर दिया है ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं आखिर भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका पर कब ट्रैवल बैन लगाएगा।

English summary

The new variant of Kovid 19 found in the African country of Botswana has stirred the whole world and the question is, when will the Indian government announce the restrictions.