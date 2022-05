अफगानिस्तान के काबुल में बम धमाका, तालिबानी नेता की बरसी मनाने पहुंचे थे लोग

International

oi-Sanjay Kumar Jha

काबुल, 22 मईः अफगानिस्तान के काबुल में रविवार को भीषण बम धमाका हुआ है। यह धमाका काबुल के दसवें सिक्योरिटी जिले में इस्तिकाल हॉल के गेट पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक 3 लोगों की इस धमाके में मौत हुई है। यहां पर तालिबान के पूर्व नेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मंसूर की बरसी मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे तभी ये धमाका हुआ। ऐसी जानकारी है कि यह धमाका शाम होने से ठीक पहले हुआ। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है।

तालिबानी नेता की बरसी मनाने पहुंचे थे लोग



तालिबान के पूर्व नेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मंसूर की बरसी मनाने वाले लोग इस धमाके में हताहत हुए हैं। लोग इस्तेगलाल हॉल के गेट पर तालिबानी नेता की मौत की बरसी मनाने पहुंचे हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला इस्लामिक स्टेट खुरासान ने किया है। खुरासान वैश्विक आंतकी संगठन आईएसआईएस की अफगानिस्तान स्थित एक शाखा है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अब तक तीन लोगों की इस हमले में मौत हो गई है। अब तक मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। वहीं तालिबान के गृह मंत्री के अनुसार अब तक तीन लोग घायल हुए हैं।

A blast occurred near the gate of Istiqlal hall, an eyewitness said. The ceremony to mourn the death anniversary of the Islamic Emirate’s former leader, Mullah Akhtar Mohammad Mansour, was held in this hall today. Blast has yet to be officially confirmed: Afghanistan's TOLO News