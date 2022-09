समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, व्हेल ने नाव को मारी टक्कर, 2 की मौत, कई लोग लापता

International

वेलिंग्टन, 10 सितंबर : न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के कैकौरा के पास एक नाव के व्हेल की चपेट में आने ( boat in New Zealand collided with a whale and capsized) से दो लोगों की मौत हो गई है और तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं। नाव में कुल 11 लोग सवार थे जिसमें से 6 लोगों को बचा लिया गया है। यह घटना शनिवार की सुबह तटीय शहर के दक्षिण में गूज-बे के पास हुई है। लोग बता रहे हैं कि, व्हेल की चपेट में आया जहाज मछली पकड़ने गहरे समुद्र में गया हुआ था।

Two people are reportedly dead and three more missing after a boat in New Zealand collided with a whale and capsized.News organization Stuff reported that two people had died in the accident Saturday morning near the South Island town of Kaikoura.