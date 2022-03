‘आपको आपके एक साल के मरे हुए भाई का वास्ता...रोक दें लड़ाई’, अमेरिका की पुतिन से भावुक अपील

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 08: युद्ध के बीच यूक्रेनी शहरों की स्थिति अब काफी बिगड़ती जा रही है और हजारों लोगों के सामने अब भुखमरी की नौबत आती जा रही है। वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके एक साल के मरे हुए भाई की दुहाई देते हुए लड़ाई को रोक देने की अपील की है। यानि, अमेरिका अब रूसी राष्ट्रपति को भावनात्मक तौर पर युद्ध की विभीषिका समझाते हुए उनसे लड़ाई रोकने का आग्रह कर रह है।

English summary

In the midst of the Ukraine war, the US has appealed to Vladimir Putin to stop fighting, citing his brother.