अफगानिस्तान के मदरसे में दोपहर की नमाज के बाद बम धमाका, 16 मरे, 27 घायल

अफगानिस्तान के ऐबक शहर में बुधवार की दोपहर बम धमाका हुआ। यह धमाका जहदिया मदरसे में उस वक्त हुआ, जब लोग दोपहर की नमाज कर चुके थे। इस धमाके में 16 लोगों के मरने और 27 लोगों के घायल होने की खबर है।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

अफगानिस्तान के समांगन प्रांत के ऐबक शहर में हुए एक आतंकी हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 27 लोगों के घायल होने की भी खबर है। टोलो न्यूज की जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला अफगानिस्तान के उत्तरी शहर ऐबक एक मदरसे में किया। हमले के वक्त मदरसे में काफी संख्या में बच्चे और आम लोग मौजूद थे।

Image- Demo

अफगानिस्तान के एक प्रमुख मीडिया समूह ने प्रांतीय अस्पताल के डॉक्टर के हवाले से रिपोर्ट दी है कि यह धमाका दोपहर बाद हुआ है। उनके मुताबिक मरने वाले की संख्या अधिक भी हो सकती है। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

At least 15 dead and 27 were wounded in a blast that took place in Jahdia seminary in Aybak city of Samangan during the afternoon prayer, reports Afghanistan's TOLO news citing a provincial hospital doctor