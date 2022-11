विज्ञान की नजर में 'विलुप्त' हो चुका था यह दुर्लभ पक्षी, अब Video कैमरे में हुआ कैद, जानिए इसके बारे में

International

Black-naped Pheasant-Pigeon: पापुआ न्यू गिनी के एक द्वीप पर पक्षी विज्ञानियों और संरक्षकों को एक ऐसा पक्षी मिला है, जो 140 साल से नहीं देखा गया था। इतने समय से उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं थे। करीब एक महीने की तलाश के बाद एक खोजी अभियान दल के वीडियो कैमरे में वह पक्षी कैद हो गया है। इस पक्षी का नाम है black-naped pheasant-pigeon (ब्लैक-नैप्ड फीजेंट-पिजिन)। इसकी एक झलक पाने के लिए 12 कैमरे लगाए गए थे। खोजी अभियान दल पैकअप की तैयारी में था। निराशा में वहां से निकलने की तैयारी थी। तभी एक कैमरे को स्क्रॉल करते वक्त आखिर में इस पक्षी की झलक मिल गई। अब वाकई इसके पूरी तरह से विलुप्त हो जाने का खतरा टल सकता है, ऐसी उम्मीद वैज्ञानिको ने ही जताई है।

English summary

Black-naped Pheasant-Pigeon:This endangered rare bird has been seen on Ferguson Island of Papua New Guinea. For the first time after 140 years, the picture was captured in the camera