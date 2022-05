शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? अमेरिकी अरबपति के बयान से मची हलचल

International

oi-Artesh Kumar

दावोस : अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन पर रूस का आक्रमण तीसरे विश्व युद्ध की शुरूआत हो सकती है। अगर ऐसा है तो युद्ध के कारण मानव सभ्यता नहीं बच पाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गहरी दोस्ती है। एक ऐसी दोस्ती जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जंग को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। अगर सभ्यता बचाना है तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हराना होगा। यूक्रेन पर आक्रमण तीसरे विश्व युद्ध की शुरूआती लक्षण हैं।

यूक्रेन हमले की प्लानिंग थी

मंगलवार को दावोस में अपने संबोधन के क्रम में जार्ज ने विश्वयुद्ध को लेकर दुनिया को चेतावनी दे डाली। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन पर हमला अचानक नहीं हुआ। पुतिन ने शी जिनपिंग को इसके बारे में पहले ही बता दिया था। सोरोस ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने 4 फरवरी को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुलाकात की और एक लंबा बयान जारी करते हुए घोषणा की कि उनके बीच सहयोग की कोई सीमा नहीं है।

पुतिन ने युद्ध के बारे में शी को बताया था

सोरोस ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान के बारे में सूचित किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने शी को बताया कि उनके दिमाग में यूक्रेन पर हमले को लेकर क्या चल रहा था। शी जिनपिंग ने कोरोना महामारी के बावजूद ओलंपिक आयोजित कराने का संकल्प लिया था और वह संपन्न भी हुआ उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में भी बहुत कुछ समानता है। वे डराकर शासन करते हैं, और इसका नतीजा वे दिमागी गलतियां कर बैठते हैं।

यूक्रेन पर हमला एक बड़ी गलती

सोरोस ने दावा किया कि पुतिन ने माना है कि यूक्रेन पर आक्रमण करते समय उन्होंने एक भयानक गलती की थी और वह अब संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं।

शांति वार्ता नहीं करेंगे पुतिन

सोरोस ने यह भी कहा कि पुतिन को शांति वार्ता शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यह उनके लिए इस्तीफा देने के बराबर होगा। उन्होंने आगे कहा कि, शी जिनपिंग का विफल होना तय है क्योंकि यूक्रेन को लेकर उसकी नीति चीन के लिए हितकारी नहीं है।

English summary

Billionaire investor George Soros has warned that Russia's invasion of Ukraine may be the beginning of the third world war and that the civilisation may not survive this war.