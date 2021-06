PAK नेशनल असेंबली में पास हुआ कुलभूषण जाधव की सजा से जुड़ा अहम बिल, मिलेंगे ये अधिकार

International

oi-Akarsh Shukla

इस्लामाबाद, 11 जून। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बड़ी कूटनितिक जीत हुई है। गुरुवार को पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ अपील का अधिकार देने वाले विधेयक को पास कर दिया। बता दें कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आईसीजे ने सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि वह जाधव केस में एक बार फिर 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करे।

पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी कुलभूषण जाधव को लेकर पेश किया गया 'इंटरनेशनल कोर्ट (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश, 2020' पास हो गया है। यह कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के बाद साल 2017 में एक सैन्य अदालत फांसी की सजा सुनाई थी।

Pakistan Assembly has approved "International Court of Justice (Review & Re-consideration) Ordinance, 2020”. This will allow Kulbhushan Jadhav to appeal his conviction in the high courts of the country: Pakistan media