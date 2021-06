पाकिस्तान के सिंध में बड़ी बगावत! सिंध बनेगा हिंदुस्तान के नारे लगे, मुख्यमंत्री ने इमरान खान को बहरा कहा

International

इस्लामाबाद, जून 09: पाकिस्तान के सिंध में प्रांत में सरकार और देश के खिलाफ बड़े स्तर पर बगावत शुरू हो गया हो गया है और इमरान खान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लाखों लोग अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि कई जगहों पर लोगों ने सिंध बनेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए हैं। माना जा रहा है कि सिंध प्रांत में सरकार के खिलाफ गुस्सा इसलिए फूटा है क्यों कि सरकार की तरफ से सिंध में विकास के एक भी काम नहीं करवाए जा रहे हैं।

पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सिंध के रहने वाले लोग भारी प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की संघीय सरकार सिंध के विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इमरान खान पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें बहरा कहा है। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली ने कहा कि जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो किसी बहरे शख्स से बात कर रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान में नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की बैठक के दौरान सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंध प्रांत के विकास कार्यों को लटकाया जाता है और इमरान खान वहां विकास के काम होने देना नहीं चाहते हैं और उनसे बात करने का मतलब किसी बहरे से बात करने जैसा है।

सिंध में लोगों का भारी प्रदर्शन

पिछले एक हफ्ते से सिंध प्रांत में भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान रास्तों को रोक दिया है और कई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर दिया है। वहीं, सिंध के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया को उनके धरना-प्रदर्शन को कवर करने से मना कर दिया है और सरकार के दबाव में आने से मीडिया उनके प्रदर्शन को नहीं दिखा रही है। आपको बता दें कि सिध और बलूचिस्तान से प्राकृतिक संसाधनों को तो पाकिस्तान की सरकार जमकर निचोड़ती है लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में विकास के काम बिल्कुल नहीं होते हैं, जिसको लेकर अकसर प्रदर्शन होते रहते हैं। वहीं, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट ने अपने यूट्यूब चैनलों पर कहा है कि सिंध प्रांत के प्रदर्शनकारियों ने सिंध बनेगा हिंदुस्तान और बलोचिस्तान बनेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए हैं।

