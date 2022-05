बिलावल ने इमरान का किया बचाव, पूर्व पीएम की रूस यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात

International

न्यूयॉर्क, 20 मई : पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस यात्रा का बचाव किया। उन्होंने काह पाकिस्तान को इस चीज की लिए दंडित करना बहुत ही अनुचित है। बता दें कि, रूस यूक्रेन युद्ध के समय पाकिस्तान के पीएम रहते समय उन्होंने रूस की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उनकी इस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने कड़ा विरोध जताया था। इधर, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के रूस दौरे का बचाव किया है।

बिलावल ने इमरान का किया बचाव

न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का बचाव करुंगा। वे विदेश नीति के तहत पाकिस्तान के पीएम रहते रूस गए थे। हम सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा कि पाकिस्तान संघर्ष का हिस्सा नहीं है। हम किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।

पाकिस्तान युद्ध के पक्ष में नहीं है

बिलावल भुट्टो ने आगे मीडिया को बताया कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन युद्ध के पक्ष में नहीं है, वह शांति, बातचीत और कूटनीति से हल निकालना चाहता है। हम युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा था कि, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए अमेरिका दंडित कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान रूस के विरोध में आए।

कश्मीर राग अलापा

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर राग अलापा। बिलावल ने कहा कि, कश्मीर संयुक्त राष्ट्र की शिथिलता का प्रतीक बन गया है।

