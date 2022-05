शुरू हो गया सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम, दो खेमों में बंटेगी दुनिया, भारत बनेगा नाटो का सदस्य?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 22: यूक्रेन युद्ध के बाद कई खेमों में बंटी दिख रही दुनिया के बाद अब विश्व में अबतक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इस जियोपॉलिटिकल गेम के तहत पूरी दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। हम दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल गेम की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने ग्लोबल नाटो बनाने की बात कही है और उन्होंने इसका जिक्र इंडो-पैसिफिक के लिए किया है, यानि इंडो-पैसिफिक का जिक्र होते ही पहला चेहरा भारत नजर आता है, तो सवाल ये है, कि क्या भारत ग्लोबल नाटो का सदस्य बनेगा?

यूक्रेन में रूस के खिलाफ कैसे अमेरिका लड़ रहा प्रॉक्सी वार! बाइडेन का ये खेल पड़ेगा दुनिया को भारी?

English summary

The world's biggest geopolitical game has begun and China will launch the Global Security Initiative in response to Global NATO. What will be its effect on India?