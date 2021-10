'सलामत रहे दोस्ताना हमारा...', 3 साल बाद 'जिगरी' से मिला तो रो पड़ा 11 साल का मासूम, देखें Video

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर: इंसान के जन्म के बाद हर रिश्ता खुद बा खुद बन जाता है, जिसमें मां-बाप, भाई-बहन, नाना-नानी और दादा-दादी से लेकर कई रिश्ते ऊपर से ही बनकर आते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती ही एक रिश्ता है, जिसको इंसान खुद बनाता है। अपनी दोस्ती के लिए वो किसी खास इंसान को चुनता है, जो हर सुख-दुख में उसका साथ देता है। दोस्ती रिश्ता होने के साथ-साथ एक दिल का अहसास है, जो हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है, दोस्ती के एक ऐसे ही असली अहसास का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको देखने के बाद एक बार तो आप भी इमोशनल पक्का हो जाएंगे और आपको मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा और वो होगा 'बेस्टी'

3 yrs ago, best friends Stevie & Owen where separated when Owen moved to Missouri

Recently, Stevie had a bad day at school & asked to be picked up early. He had no idea Owen had traveled to Chicago & was waiting in the car to surprise him.🎥:Dianemstroudpic.twitter.com/In1Uh5Q20U