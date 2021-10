बांग्लादेश में मंदिरों पर मुस्लिमों की भीड़ ने क्यों किया हमला? जानिए हिंदू समुदाय क्यों होते हैं निशाने पर

International

चिट्टागांव, अक्टूबर 15: शुक्रवार को बांग्लादेश में देखते ही देखते हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू हो गये। दुर्गा पंडालों पर मुस्लिमों की भीड़ ने हमला शुरू कर दिया और मंदिरों में विराजमान भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ने लगे। एक जगह से शुरू हुआ ये बवाल धीरे-धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते 22 जिलों में मंदिरों पर हमले होने लगे। हर तरफ उपद्रव का माहौल था और पंडालो को तोड़ा जा रहा था। कई जगहों पर पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, तो कई जगहों पर पुलिस के सामने ही मुस्लिमों की भीड़ पंडालों को तोड़ती नजर आई।

