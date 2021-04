पीएम मोदी के दौरे में हिंसा करने वाला हिफाजत का नेता महिला के साथ रिसॉर्ट में पकड़ाया, पीएम हसीना ने कहा कलंक

International

oi-Abhijat Shekhar

ढाका: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान बांग्लादेश में जमकर दंगा फैलाने वाला हिफाजत-ए-इस्लाम का नेता और अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की बीवी के साथ रंगे हाथों पकड़ाया है। पीएम मोदी ने 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी के मौके पर बांग्लादेश की यात्रा की थी। जिसमें कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने बांग्लादेश में जमकर बवाल किया था और हिंसा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन, अब हिफाजत-ए-इस्लाम का संयुक्त महासचिव और लोगों को दंगा करने के लिए भड़काने वाला मामूनुल हक एक रिसॉर्ट में एक महिला के साथ पकड़ाया है।

Hefazat leader Mamunul Haque was caught with someone's young wife in a luxury resort he rented. If he had sex with consent, he should not be arrested. But he should be arrested for initiating violence,, for vandalizing properties and for arson attacks all over the country.