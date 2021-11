कोवैक्सीन को अब बहरीन ने भी दी मान्यता, भारत के दोनों स्वदेशी वैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम

International

oi-Abhijat Shekhar

मनामा/बहरीन, नवंबर 12: डब्ल्यूएचओ ने जैसे ही भारत की स्वदेशी कोरोना वायरस टीका कोवैक्सीन को मान्यता दी, ठीक वैसे ही अलग अलग देशों से भारतीय वैक्सीन को मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। और अब धीरे-धीरे भारतीय वैक्सीन की धूम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होनी शुरू हो गई है, वहीं वो भारतीय नागरिक, जिन्होंने कोवैक्सीन की खुराक ली है, उनके लिए भी अलग-अलग देशों के दरवाजे खुलने शुरू हो गये हैं।

English summary

The Government of Bahrain has given recognition to the Indian-made Corona Virus Vaccine Covaccine, with this good news has come for the Indians going to Bahrain.