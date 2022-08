वेंटिलेटर पर सलमान रुश्दी, आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा, जानिए हमले के बाद कैसी है लेखक की हालत

International

oi-Pallavi Kumari

न्यूयॉर्क, 13 अगस्त: भारतीय मूल के उपन्यासकार और प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी हमले के बाद फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क के बफेलो के पास चौटाउक्वा में एक कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। सलमान रुश्दी को 10-15 बार चाकू घोंपकर घायल किया गया है। गर्दन और धड़ में छुरा घोंपने के बाद घंटों की सर्जरी के बाद फिलहाल सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं। रॉयटर्स ने अपने बुक एजेंट के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि उनकी एक आंख की रोशनी भी जा सकती है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वायली ने शुक्रवार शाम 7 बजे से कुछ समय पहले उनकी हेल्थ अपडेट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लेखक सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं और बोल नहीं सकते।

सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वायली ने कहा, "खबर अच्छी नहीं है। सलमान की एक आंख खोने की संभावना है, उनकी बांह की नसें टूट गई थीं, और उनके लीवर में छुरा घोंपा गया था, जिसकी वजह वह पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है।"

