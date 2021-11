वैक्सीन नहीं लेने वालों को मिलेगी सजा, इस देश में घर से बाहर निकलने पर लगेगा प्रतिबंध!

International

oi-Abhijat Shekhar

विएना, नवंबर 13: कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों के खिलाफ कई देशों में अब सजा का प्रावधान किया जा रहा है और कई देशों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया सरकार की तरफ से कहा गया है कि, बहुत जल्द देश के अंदर उन लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, जिन लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं लिया है।

English summary

ockdown can be imposed in Austria against those who do not take the vaccine.