ऑस्ट्रेलिया के अखबार का बड़ा दावा- 'गलवान के खूनी संघर्ष में नदी में बह गए थे 38 चीनी सैनिक, चीन ने बोला झूठ'

सिडनी, 03 फरवरी। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच में हुए संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता है। इस खूनी झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 वीर सैनिक शहीद हो गए थे और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर थी लेकिन चीन ने इस बारे में हमेशा गोल-मोल जवाब दिया लेकिन अब इस बारे में ऑस्ट्रेलिया के अखबार 'द क्लैक्सन' ने बड़ी बात कही है, उसने दावा किया है कि इस झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे।

English summary

China's losses in the Galwan Valley clash in 2020 were much higher than reported with many soldiers drowning while crossing a fast-flowing river in darkness said Australian newspaper on Galwan Valley Incident.