'रेड लाइन पार ना करें'..ताइवान मसले पर बोले शी जिनपिंग, बाइडेन ने कहा, नहीं बदलेगा चीन!

भारी उतार-चढ़ाव के बीच इंडोनेशिया की राजधानी बाली में जी-20 समिट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात आखिरकार हो ही गई। वार्ता के दौरान दोनों कद्दावर नेताओं के बीच यूक्रेन-रूस के बीच जारी जंग और परमाणु युद्ध से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बाइडेन और शी जिनपिंग ने कहा कि परमाणु युद्ध कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए। बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि, राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के समक्ष मानवाधिकार से जुड़े मसलों पर चर्चा की। साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर गहन चर्चा हुई।



English summary

US president Joe Biden and China's Xi Jinping agreed Monday 'a nuclear war should never be fought' and 'underscored their opposition to the use of or threat of use of nuclear weapons in Ukraine'. However, on the thorny Taiwan issue Xi warned Biden not to cross Beijing's 'red line'.