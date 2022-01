वैज्ञानिकों ने पहली बार देखी विशालकाय तारे की 'LIVE' मौत, सुपरनोवा विस्फोट का दुर्लभ नजारा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 07: ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल में होने वाली ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक करते हैं और पहली बार खगोलविदों ने रियल टाइम में एक रेड सुपरजायंट तारे की मौत को रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की है और ब्रह्मांड के इस दुर्लभतम घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में एक सितारे में विस्फोट, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, उसे रिकॉर्ड किया गया है और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, कि एक सितारे में किस तरह से विस्फोट हो रही है।

English summary

For the first time, scientists have seen a supernova explosion in a star in real time. Scientists have called it the rarest event.