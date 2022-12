पृथ्वी से बाहर दूसरी दुनिया में मिला पानी ही पानी, दोनों exoplanets को देखकर खगोलविद भी हैरान

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों का पता लगाया है, जिसका अधिकांश भाग पानी से भरा हुआ है। यही नहीं इनका आकार भी पृथ्वी से काफी बड़ा है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के देशों का अंतरिक्ष कार्यक्रम चांद और मंगल पर पानी की तलाश में जुटा हुआ है, ताकि जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके, यह खोज अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। खुद खगोलविद भी अपनी सफलता पर भौंचक्के हैं। क्योंकि, उन्हें ऐसे एक नहीं दो-दो ग्रह मिले हैं, जिसके बारे में वह अबतक सैद्धांतिक तौर पर जानते रहे हैं।

English summary

Astronomers have discovered two such exoplanets, most of which are made of water. The scientists themselves are taken aback by this discovery