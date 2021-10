NASA के वैज्ञानिकों ने काटी अंतरिक्ष में मिर्च की पहली फसल, एस्ट्रोनॉट ने अपने लिए बनाई स्पेशल डिश

International

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 31 अक्टूबर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में उगाई गई पहली मिर्च का स्वाद चखा। नासा ने पहले भी कहा था कि स्पेस में किया जा रहा ये प्रयोग अब तक के सबसे जटिल प्रयोगों में से एक रहा। नासा की एस्ट्रोनॉट मेघन मैकआर्थर के सोशल मीडिया अकाउंट पर पहली बार अंतरिक्ष में उगाई गई हरी मिर्च की तस्वीरें पोस्ट की गईं। पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'कटाई के बाद हमें लाल और हरी मिर्च का स्वाद चखने को मिला।'

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS