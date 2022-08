IND vs PAK: भारत ने दी पाकिस्तान को पटखनी तो तिलमिलाए पूर्व पाक मंत्री फवाद, कहा-'मनहूस है PAK सरकार'

International

oi-Ankur Sharma

इस्लामाबाद, 29 अगस्त। आखिरकार जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, एशिया कप 2022 टूर्नामेंट के भारत-पाक मुकाबला केवल एक मैच नहीं था बल्कि रोमांच से भरा खेल था, जिसमें आखिरी पल तक नहीं पता था कि मैच का परिणाम किसके पक्ष में आएगा लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुबई के मैदान में भारतीय शेरों ने पाकिस्तान की पूरी तरह बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तान के आगे इंडियन टीम पहले से ही मजबूत थी और ये उसने पूरी तरह से कल के मैच में साबित भी कर दिया।

English summary

India beat Pakistan in Asia Cup 2022, Former Pak Minister Fawad stunned said- It's not the team's fault, the imported government is the culprit #IndiaVsPakistan. here is his tweet, please have a look.