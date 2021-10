आर्कटिक में जाग सकते हैं हजारों सालों से सोए घातक बैक्टीरिया-वायरस, दुनिया में ला सकते हैं तबाही

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 26: इंसानों ने प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, अब धीरे धीरे उसकी सजा भुगतने का समय आ रहा है। पिछले कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण दुनियाभर में चरम घटनाएं हो रही हैं और अब वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज रिपोर्ट देते हुए कहा है कि, आर्किटिक में बर्फ पिघलने की वजह से जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया इंसानों की आबादी में आ सकते हैं, जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

English summary

Bacteria and viruses that have slept for centuries under the ice in the Arctic can become active once again and can cause havoc by reaching humans with the melting ice.