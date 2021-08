आसियान सम्मेलन से पहले अमेरिका ने बनाई रणनीति, भारत के लिए चीन को झटका देने का मौका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, अगस्त 01: एशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले आसियान सम्मेलन में अमेरिका ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान आसियान सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो आसियान देशों को को भी संबोधित करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुकाबिक अमेरिकी विदेश मंत्री 5 ऑनलाइन मंत्रिस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, वहीं चीन से तनाव के बीच भारत के लिए ये भी इस बार का आसियान सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

English summary

US Secretary of State Antony Blinken will attend the ASEAN meeting from August 2 to 6. Know how important ASEAN is for India too.