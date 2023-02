लैटिन अमेरिका में भी दिखा चीन का जासूसी गुब्बारा, कौन सी साजिश कर रहा है ड्रैगन? विदेश मंत्री की यात्रा रद्द

चीन जासूसी करने के लिए कुख्यात है और पिछले साल जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला था, उस वक्त चीन ने अपनी जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया था।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

China Spy Baloon: चीन ने एक के बाद एक जासूसी गुब्बारे अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच का तनाव काफी बढ़ गया है। पेंटागन ने शुक्रवार रात को बयान जारी करते हुए कहा है, कि चीन का एक और सर्विलांस गुब्बारा लैटिन अमेरिका की आसमान में मंडराते हुए कैप्चर किया है। वहीं, चीन की गुब्बारा वाली साजिश के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना बीजिंग दौरा रद्द कर दिया है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच काफी तनातनी दिखाई दे रही है।

English summary

The US has said that another Chinese surveillance balloon has been spotted in the skies over Latin America.