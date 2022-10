आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से सहयोग की उम्मीद, अमेरिका ने कहा

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका (America) के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया था। उनके इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर से अमेरिका इस्लामाबाद को नसीहत दे रहा है। वाशिंगटन ने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि वह पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की उम्मीद करता है।

English summary

US State Department spokesman, Vedant Patel on Monday (local time) in a media briefing told reporters, "We seek a strong partnership with Pakistan on counter-terrorism and expect sustained action against all militant and terrorist groups. And we look forward to the cooperative efforts to eliminate all regional and global terrorist threats."