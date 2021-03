‘डर से बोतल में पेशाब करने को मजबूर हैं Amazon के कर्मचारी’ खुलासे के बाद हड़कंप, सीनेटर करेंगे जांच

International

oi-Abhijat Shekhar

वाशिंगटन: दुनिया के दूसरे सबसे अमीर जोफ बेजोस की कंपनी अमेजन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक अंडरकवर राइटर ने अमेजन कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अंडरकवर राइटर ने अमेजन कंपनी के वर्क कल्चर को काफी खराब बताया है साथ ही यहां तक दावा किया है कि अमेजन कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो पेशाब करने के लिए बाथरूम तक जाने से डरते हैं और डर की वजह से वो बोतल में पेशाब करते हैं।

1/3 I welcome @SenSanders to Birmingham and appreciate his push for a progressive workplace. I often say we are the Bernie Sanders of employers, but that’s not quite right because we actually deliver a progressive workplace https://t.co/Fq8D6vyuh9