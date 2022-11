Amazon में अगले साल भी जारी रहेगी छंटनी, कंपनी के CEO ने किया ऐलान...वैश्विक मंदी की आहट!

International

oi-Artesh Kumar

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन (Layoffs in Amazon) के कॉर्पोरेट रैंक में इस सप्ताह शुरू हुई बड़े पैमाने पर छंटनी अगले साल तक जारी रहेगी। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि वैश्विक मंदी की आहट के चलते अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है। जेसी ने कहा कि इस साल का रिव्यू काफी मुश्किल है क्योंकि इकोनॉमी अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में तेज गति से कंपनी में भर्तियां हुईं। छंटनी अगले साल तक जारी रहेगी।

English summary

The mass layoffs that began in Amazon's corporate ranks this week will extend into next year, CEO Andy Jassy said on Thursday. In a note sent to employees, Jassy said the company told workers in its devices and books divisions about layoffs on Wednesday. He said it also offered some other employees a voluntary buyout offer.