एलियंस से संपर्क पर टॉप वैज्ञानिकों में मचा घमासान, संपर्क साधने से इंसानी जीवन खत्म होने की चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन पोस्ट, जून 14: विश्व के शीर्ष खगोलविदों ने दुनिया के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एलियंस एक सच्चाई हैं और उन्हें काल्पनिक समझने की भूल नहीं करना चाहिए। विश्व के टॉप एस्ट्रनॉट्स ने इस बाबत गंभीर चेतावनी जारी की है और कहा है कि कई वैज्ञानिक एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, जो बेहद खतरनाक है और उन्हें ऐसा करना फौरन बंद कर देना चाहिए, नहीं तो एलियंस पृथ्वी से इंसानी जीवन फौरन खत्म कर देंगे। विश्वप्रसिद्ध खगोलशास्त्री, भौतिकशास्त्री और वैज्ञानिक मार्क बुकानन ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के ऑप एड में दुनिया के लिए सनसनीखेज चेतावनी जारी की है।

'एलियंस की पुष्टि होते ही बनेंगे नए धर्म, हथियार के लिए....', 15 दिन में दूसरी बार ओबामा ने UFO पर की बात

English summary

astronomer and physicist Mark Buchanan has issued a warning saying that contact with aliens could lead to the end of human life from all over the world.