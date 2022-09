काबुल के एजुकेशन सेंटर में आत्मघाती हमला, हादसे में 100 स्टूडेंट्स मारे गए

International

oi-Artesh Kumar

काबुल, 30 सितंबर : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिक्षा केंद्र में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। एक स्थानीय पत्रकार के मुताबिक फिदायीन हमले में मारे गए ज्यादातर छात्र शिया और हजारा समुदाय के थे। खबर के मुताबिक जहां पर यह हमला हुआ यह काबुल का शिया बहुल इलाका है। वहीं, हजारा अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम जातीय समूह है। बीबीसी ने बताया कि विस्फोट शहर के पश्चिम में दश्त-ए-बारची इलाके में काज शिक्षा केंद्र में हुआ।

English summary

At least 100 children died in a suicide bombing at an education centre in Kabul, according to reports. As per a local journalist, students, mostly Hazaras and Shias, were killed in the incident. The Hazaras are Afghanistan's third largest ethnic group.