अफगानिस्तान: मजार-ए-शरीफ में हालात खराब, भारत ने कांसुलेट से स्टाफ को बुलाया वापस

काबुल, 10 अगस्त। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच हिंसक संघर्ष तेज होने के चलते हालात दिनों दिन भयावह होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में तालिबान की बढ़त और प्रमुख शहरों तक पहुंच के बाद भारत सरकार को वहां तैनात अपने कर्मचारियों की चिंता सताने लगी है। इस बीच भारत सरकार ने मजार-ए-शरीफ में तैनात भारतीय कांसुलेट के सभी कर्मचारियों वापस लाने का फैसला लिया है।

सिर्फ कांसुलेट ही नहीं बल्कि मजार-ए-शरीफ के आस-पास सभी भारतीयों से वहां से निकलने की सलाह दी गई है। इसके लिए मंगलवार शाम को मजार-ए-शरीफ से दिल्ली के लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था की गई है।

मजार-ए-शरीफ में कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक नई दिल्ली के लिए निकलना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और अन्य जानकारी मुहैया कराएं। इसके लिए दो फोन नंबर भी जारी किए गए हैं।

जारी किया गया नंबर

भारतीय वाणिज्य दूतावास की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि "एक विशेष विमान मजार-ए-शरीफ से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। जो भी भारतीय नागरिक मजार-ए-शरीफ के आस-पास हैं उनसे अपील की जाती है कि वे देर शाम को जाने वाली फ्लाइट से भारत के लिए रवाना हों।"

इसमें आगे कहा गया है कि "जो भारतीय नागरिक विशेष उड़ान से रवाना होने के इच्छुक हैं वे जल्द से जल्द अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर और इसके खत्म होने की अवधि इन दो व्हाट्सएप नंबरों पर भेजें।" इसके साथ ही दो व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं।

(1/2) A special flight is leaving from Mazar-e-Sharif to New Delhi. Any Indian nationals in and around Mazar-e-Sharif are requested to leave for India in the special flight scheduled to depart late today evening.