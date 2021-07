अफगानिस्तान जीतने के कगार पर तालिबान! यूएस रिपोर्ट में अफगान सरकार के अस्तित्व पर खतरे का दावा

International

वॉशिंगटन, जुलाई 30: अमेरिकी सरकार की निगरानी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में अफगानिस्तान सरकार के लिए बेहद खराब दावा किया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के हमलों में लगातार वृद्धि के बाद अफगानिस्तान एक "अस्तित्व संकट" का सामना कर रहा है, जो देश से अमेरिका और गठबंधन सैनिकों की वापसी से काफी पहले शुरू हुआ था। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्थिति अफगानिस्तान के लिए ठीक नहीं है।

तालिबान और ड्रैगन में नापाक गठबंधन, चीन ने बताया अफगानिस्तान जीतने का 'सॉलिड प्लान'

English summary

The US SIGAR report said that the Afghan government is facing an existential crisis and the Taliban's position has become very strong.