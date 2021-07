अफगानिस्तान से 'हारकर' लौटी यूएस फौज, अब भारत सरकार से मांगी सैन्य मदद, क्या जाएगी इंडियन आर्मी?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 14: अफगानिस्तान की स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है और अफगान सेना लगातार लड़ाई के मैदान में तालिबान से पिछड़ती नजर आ रही है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 85 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस बीच अफगान सरकार ने कहा है कि 20 सालों की लड़ाई के बाद अमेरिका की सेना वापस चली गई है और अगर हमारी बातचीत तालिबान के साथ नाकामयाब रहती है, तो हम भारत सरकार से इंडियन आर्मी की मदद मांगेंगे।

English summary

The Afghan government has said that if talks with the Taliban fail, it can take the help of the Indian Army.